ناقشت لجنة قيود ميزان المدفوعات في منظمة التجارة العالمية إخطارًا أمريكيًا بشأن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات، لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكية.



وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الرسوم دخلت حيّز التنفيذ في 24 فبراير 2026، وستستمر حتى 24 يوليو القادم ما لم يمددها الكونجرس الأمريكي، مبدية استعداد واشنطن لإجراء مشاورات مع أعضاء المنظمة وفقًا للقواعد.



ورحّب الأعضاء بشفافية واشنطن، مع إعراب بعضهم عن القلق إزاء تأثير هذه الإجراءات على التجارة العالمية، مؤكدين استعدادهم أيضًا للمشاركة في المشاورات المرتقبة، والتي تنص قواعد المنظمة على عقدها خلال أربعة أشهر.



رد أموال الرسوم



من ناحية اخرى، أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أخيراً، أنها تتوقع الآن بدء أولى عمليات رد الأموال إلكترونيًا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية، في 12 مايو، أي بعد يوم واحد من الموعد المُقدّر سابقًا.



وقد تم الكشف عن تاريخ بدء عمليات الدفع عبر نظام المقاصة الآلية في رسالة وُجّهت إلى شركات الشحن، تُعلن عن توفر تقارير الحالة التي تُمكّن المُطالبين من متابعة حالة معالجة طلبات رد أموالهم، وفقًا لوكالة «بي إن إن بلومبيرغ».



وكان من المتوقع، وفقًا لقرار صادر عن محكمة التجارة الدولية الأسبوع الماضي، أن تبدأ الوكالة عمليات رد الأموال في 11 مايو، ولم يُذكر سبب لتغيير التاريخ.



وتخضع مبالغ تصل إلى 166 مليار دولار من حصيلة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعمليات رد الأموال من قِبل الوكالة.