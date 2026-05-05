كشفت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وتستعد لاحتمال استئناف الحرب مع إيران، في أعقاب تصاعد التوتر خصوصاً في مضيق هرمز، تزامناً مع توصية مشتركة من الجيش والموساد للمستوى السياسي باستئناف العمليات العسكرية، في وقت يوجد فيه داخل إسرائيل نحو 6,000 جندي وعنصر أمن أمريكي.



ونقل موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي عن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، قوله: إن سيناريوهات مختلفة وخططاً للدفاع والهجوم عرضت على المستوى السياسي، لافتاً إلى أن بنك الأهداف داخل إيران يتوسع ويتحدث يومياً، وأن تقديرات الموقف بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تُعقد بشكل منتظم، رغم وقف إطلاق النار.



من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب، ونقلت عن مصدر عسكري تأكيده أن تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن لاستئناف الحرب ضد إيران، مع جاهزية فورية للرد على أي هجوم إيراني في ظل التصعيد المتسارع في منطقة الخليج.



وأضاف المصدر أن العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز جرى تنسيقها بشكل كامل مع إسرائيل، مرجحاً أن تدفع التطورات الأخيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى استئناف الحملة العسكرية ضد إيران.



وأشارت الهيئة إلى رصد حركة غير اعتيادية لطائرات حربية أمريكية وأخرى للتزود بالوقود في الأجواء الإسرائيلية وتحديداً القدس منذ بداية الأسبوع



وفي هذه الأثناء، تستعد مدن وبلدات في إسرائيل لاحتمال استئناف الحرب مع إيران، بفتح الملاجئ، وكشفت التقارير أن مدينتي رِيشون لتسيون وأشدود فتحتا الملاجئ فيما تشهد حيفا استعدادات مماثلة.