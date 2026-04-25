تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، إذ تسعى كل منهما رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إلى فرض سيطرة فعلية على الممر الملاحي، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.



مرحلة صراع السيطرة



وأفادت «نيويورك تايمز» بأن البلدين دخلا مرحلة جديدة عنوانها «صراع السيطرة»، وأعلنت الولايات المتحدة بوضوح، على لسان وزير الحرب بيت هيغسيث، أنها ستواصل فرض حصار بحري على المضيق والموانئ الإيرانية مهما طال الأمر، في محاولة للضغط على طهران للوصول إلى اتفاق سلام دائم.



وردت إيران بإجراءات ميدانية وتصريحات حادة، مؤكدة أنها لن تسمح بمرور أي سفينة دون موافقة الحرس الثوري، وذهبت إلى حد التلويح باستخدام تكتيكات عسكرية غير تقليدية، مثل تمركز مقاتلين في كهوف بحرية لشن هجمات مباغتة.



تكدّس مئات السفن



وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هذا التداخل في إجراءات السيطرة جعل تحديد الجهة التي تفرض سيادتها الفعلية على المضيق يبدو أمراً شبه مستحيل، لكن النتيجة الأبرز على الأرض هي شبه شلل في حركة الملاحة البحرية، وتوقف معظم السفن عن التحرك وسط مخاوف من الألغام البحرية أو التعرض لهجمات.



حالة الغموض والخوف أدت إلى تكدس مئات السفن داخل الخليج، في وقت لا تزال فيه حركة العبور أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية، رغم أن إيران تسمح بمرور محدود لبعض السفن عبر مسارات قريبة من سواحلها وتحت إشرافها المباشر، في محاولة لإظهار قدرتها على التحكم بالممر.



وتسعى طهران إلى تعزيز نفوذها عبر فرض تصاريح مرور وربما رسوم على السفن، ما يعكس توجهاً نحو «إدارة المضيق» بدل الاكتفاء بتهديده.



إضعاف البحرية الإيرانية



وعلى الرغم من الضربات التي أضعفت البحرية الإيرانية لا تزال طهران قادرة على تعطيل الملاحة باستخدام ما يُعرف بـ«أسطول البعوض»، وهو مجموعة من القوارب الصغيرة والسريعة المدعومة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى استخدام الألغام البحرية لإجبار السفن على المرور عبر ممرات تمكن السيطرة عليها بسهولة.



فيما تعتمد الولايات المتحدة على تفوقها العسكري التقليدي، وقد نشرت سفناً حربية ووفرت غطاءً جوياً مكثفاً لمراقبة وتعقب السفن، خصوصاً تلك المرتبطة بإيران، كما أعلنت اعتراض عشرات السفن وإجبارها على العودة، بل واحتجاز إحداها، في خطوة أثارت اتهامات إيرانية لها بالقرصنة.



سفن اخترقت الحصار



ورغم الحصار الشديد، كشفت تقارير أن بعض السفن تمكنت من اختراق الحصار عبر وسائل خداع تقنية، مثل تغيير بياناتها أو إيقاف أجهزة التتبع، مما يكشف ثغرات في نظام الرقابة، حسب المراسل.



ووفق الصحيفة، فقد انعكست الأزمة سريعاً على الأسواق العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً، إلى نحو 100 دولار للبرميل، ما يؤكد أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر بحري، بل أصبح ورقة ضغط إستراتيجية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.



واعتبر التقرير أن مضيق هرمز دخل مرحلة «اللا سيطرة الكاملة»، حيث لا يملك أي طرف الهيمنة المطلقة، في وقت يدفع فيه العالم ثمن هذا التوازن الهش عبر اضطراب الأسواق وتهديد أمن الطاقة.