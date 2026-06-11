كشف تجمع «محامو الطوارئ» في السودان اليوم (الخميس) مقتل 23 شخصاً على الأقل في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.



وقالت مجموعة «محامو الطوارئ» المعنية بتوثيق انتهاكات الحرب، في بيان صحفي اليوم: «استهدفت طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء، واستمرت الهجمات حتى صباح اليوم، في سلسلة غارات أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 19 آخرين، مع ترجيح ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة».



وأوضح البيان أن الهجمات تسببت في البداية بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين، وأثناء تجمع المواطنين لتشييع الضحايا في المقبرة استُهدف المشيعون، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين.



وأكد البيان تعرض منازل في أحياء الموظفين والمطار والمناطق المحيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاة للقصف، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً أثناء تجمعهم بالقرب من المنازل المدمرة.



وفي هجوم منفصل فجر اليوم، استُهدفت شاحنة محملة بمواد غذائية عند المدخل الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى مقتل سائقها.



وبحسب البيان، فإن «هذه الهجمات المتتالية تشير إلى نمط استهداف واسع النطاق طال تجمعات مدنية وأحياء سكنية وأعياناً مدنية، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ وتشييع الضحايا، ما يثير مخاوف جدية بشأن غياب التمييز وعدم مراعاة مبادئ الضرورة العسكرية والتناسب».



وحمّلت المجموعة في بيانها قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، معربة عن إدانتها الشديدة لها.



وأشارت إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى وقف فوري للهجمات الجوية العشوائية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عنها.