أعلن الجيش الأمريكي، اليوم (الخميس)، تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عُمان خلال الليل، أثناء محاولتها كسر الحصار الأمريكي.



وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، بأنها «اتخذت إجراءات ضد ناقلة النفط «إم تي جالفير» التي ترفع علم غينيا بيساو، أثناء محاولتها نقل النفط من إيران عبر خليج عُمان»، موضحة أن طائرة أمريكية أطلقت صاروخين من طراز «هيلفاير» على غرفة محركات السفينة بعد تكرار عدم امتثال طاقمها لتوجيهات القوات الأمريكية.



وكانت وزارة الخارجية الهندية قد اتهمت، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات على ثلاث سفن مرتبطة بالهند في خليج عُمان.



وأوضحت الوزارة أن سفينتين من السفن المستهدفة خاضعتان لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، فيما صُنفت السفينة الثالثة ضمن فئة السفن غير الملتزمة.



وذكرت وزارة الموانئ والشحن الهندية أن هناك أكثر من 18 ألف بحار هندي في منطقة الخليج، وأن 13 سفينة ترفع العلم الهندي عالقة في مضيق هرمز.



وأعلن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونووال أن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عُمان قد لقوا حتفهم، موضحاً أنه تم العثور على جثامينهم والتعرف على هوياتهم بعد أيام من فقدانهم على متن ناقلة النفط «إم تي سيتيبيلو» التي ترفع علم «بالاو».