أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس) أنه سيكون هناك المزيد من القصف على إيران الليلة، وأنه سيكون أكبر وأقوى من السابق، موضحاً أنه يفضل عدم استهداف محطات الطاقة.

وقال ترمب في مقابلة هاتفية مع «فوكس نيوز» إنه يفضل عدم استهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران، مبيناً أنه يود التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأضاف ترمب: «طهران تتفاوض معنا لإبرام اتفاق، لكنها معتدية بنفسها»، مشيراً إلى أن إيران «تجيد الدعاية فقط، ولا تجيد القتال».

وشدد ترمب بالقول: «إيران انتهت، والقصف عليها سيكون أعنف الليلة»، مبيناً أنه بإمكانه نشر قوات على الأرض إذا أراد.

ولفت إلى أنه أرسل أسلحة إلى الأكراد، لكنهم خذلوه، ولن ينسى ذلك، موضحاً أنه لا يريد أن يعاني الشعب الإيراني جراء الضربات الأمريكية.

وأفاد ترمب بأنه لم يضرب إيران بكامل القوة بعد، مؤكداً أن الحرب لن تتوقف إلا باستسلام إيران.

وأشار إلى أنه يفضل السيطرة على جزيرة خارك.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني سيخسر اللعبة الصفرية التي يلعبها، مضيفاً: «أي أضرار تلحقها إيران بحلفائنا في الخليج سيتم دفع تكلفتها من أموال تُستقطع من الحسابات الإيرانية».

وأشار إلى أن أي رسوم تُدفع إلى «سلطة مضيق هرمز» الإيرانية سيتم تعويضها من أموال تُسحب من حساباتهم، مؤكداً أن كل هجوم تشنه إيران لن يؤدي إلا إلى تعميق التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.