أعرب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو عن قلق عميق من تداعيات الحرب الجارية في إيران، مؤكداً أنه يعيش هذه الأزمة «24 ساعة يومياً» ويخشى بشدة ما سيترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد الإيطالي والأوروبي وحياة المواطنين اليومية في الأسابيع القادمة.

وقال كروزيتو، في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا»، إنه يتابع التطورات بتوتر شديد، محذراً من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى صدمات اقتصادية تطال أسعار الطاقة، تكاليف المعيشة، والاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن «ما سيحدث في الأسابيع القادمة يقلقني كثيراً على المستوى الاقتصادي وحياتنا اليومية».

ووصف الوزير الإيطالي ضرب المنشآت الطاقية من الجانبين بأنه «خطأ دراماتيكي»، لأن الأضرار الناتجة عنه «ستدوم مدى الحياة» كما أكد أن الحرب ليست «حرب إيطاليا»، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع عواقبها، بما في ذلك مخاطر الإرهاب الناتجة عن التصعيد واضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتعاني إيطاليا، كدولة مستوردة كبيرة للطاقة، من ارتفاع أسعار الوقود والغاز، مما يهدد الصناعة والمزارعين والأسر. وكانت مجموعة صناعية إيطالية (كونفيندوستريا) قد خفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بسبب الحرب، محذرة من ركود أو انكماش محتمل إذا طال أمد الصراع.

وكان كروزيتو قد انتقد سابقاً الضربات الأمريكية-الإسرائيلية بوصفها «خارجة عن قواعد القانون الدولي»، مشيراً إلى أنها اندلعت «دون علم العالم» كما أعلن رفع مستوى التأهب في الدفاع الجوي الإيطالي، مؤكدا استعداد إيطاليا لتقديم أنظمة دفاع جوي ومضادة للطائرات المسيّرة إلى دول خليجية حليفة، مع التأكيد على أن روما لا تشارك مباشرة في الحرب.

يأتي هذا القلق الإيطالي وسط تحذيرات أوروبية أوسع من تداعيات الحرب على أسعار الطاقة، والتضخم، والاستقرار الاجتماعي، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء القادم والتأثير على الدول ذات الاقتصادات الأكثر هشاشة.