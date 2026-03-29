اتفق وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان اليوم (الأحد) على التنسيق المشترك، والاستمرار في التشاور لدعم مساعي خفض التصعيد، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحول دون اتساع رقعة حرب إيران.



وتبادل الوزراء خلال اجتماع رباعي في إسلام أباد اليوم التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة لحرب إيران، وآثارها على الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، فضلاً عن تداعياتها على أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها.



وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، والعمل على تغليب الدبلوماسية ولغة الحوار كسبيل رئيسي لاحتواء الأزمة وتداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، مبيناً أن الاجتماع تناول أيضاً الجهود المبذولة في إطار الرباعية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وتشجيع تدشين مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، لتحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي شدد خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، مؤكداً أن مسار التهدئة وخفض التصعيد، القائم على الحلول الدبلوماسية، يمثل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة.



وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر الجهود المشتركة التي تقوم بها الرباعية عن خفض حدة التوتر، وإطلاق مسار تدريجي للتهدئة يفضي إلى إنهاء الحرب، مؤكداً على أهمية العمل مستقبلاً على دراسة وضع ترتيبات إقليمية شاملة تعزز مفهوم الأمن الجماعي، وتطوير آليات تنفيذية فعالة له، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية ملحة لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول بالمنطقة ووحدة وسلامة أراضيها.



وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان فيدان، ومصر بدر عبد العاطي، وباكستان إسحاق دار، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.



وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار دعا (السبت) نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى خفض التصعيد في الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن «الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم».