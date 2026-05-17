أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم (الأحد) إسقاط 556 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على الأراضي الروسية منذ بداية الصراع.

وقالت الوزارة في بيانها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت هذه الطائرات بين الساعة العاشرة مساء السبت والساعة السابعة صباح الأحد، فوق 14 منطقة روسية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود وبحر آزوف.

وتركز الهجوم بشكل خاص على محيط العاصمة موسكو، حيث أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بإسقاط أكثر من 120 مسيرة في المنطقة وحدها.

وأسفر الهجوم عن سقوط ضحايا، حيث قُتل 3 إلى 4 أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون، معظمها في منطقة موسكو، جراء سقوط الحطام أو التصادمات.

يأتي هذا الهجوم الأوكراني بعد سلسلة ضربات روسية مكثفة على المدن الأوكرانية خلال الأيام السابقة، استخدمت فيها مئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في استخدام الطائرات المسيرة من الجانبين، مع تطور قدرات أوكرانيا في الوصول إلى أهداف بعيدة داخل العمق الروسي (أكثر من 500 كم في بعض الحالات).

وتعتمد روسيا على طبقات متعددة من الدفاع الجوي (باتريوت، S-400، Pantsir، وأنظمة إلكترونية) لمواجهة مثل هذه الهجمات الجماعية، وغالباً ما تعلن موسكو أرقاماً مرتفعة للإسقاطات، بينما تؤكد أوكرانيا على نجاح ضرباتها للبنية التحتية العسكرية والنفطية.

ويُعد رقم 556 من الأرقام القياسية المُعلنة في ليلة واحدة، مقارنة بالهجمات السابقة التي كانت تراوح عادة بين عشرات إلى مئات قليلة.