أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم سياسيون وعسكريون،على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة، بحسب ما أفادت صحيفة هآرتس اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مطلع أن المذكرات صدرت بحق ثلاثة سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين، دون كشف هوياتهم أو الموعد الدقيق لإصدارها. وتأتي هذه المذكرات السرية ضمن التحقيقات الجارية للمحكمة في الوضع في فلسطين، مع التركيز على عمليات في غزة.

وفقاً للتقرير، تبقى تفاصيل المذكرات سرية لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، وهو إجراء شائع في مثل هذه القضايا الحساسة، ويُعتقد أنها توسع نطاق الملاحقات الدولية التي بدأت بمذكرات الاعتقال العلنية الصادرة في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعال أخرى غير إنسانية.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً في الوضع في فلسطين منذ مارس 2021، يغطي الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023.

وفي مايو 2024، قدم المدعي العام السابق كريم خان طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحماسيين. وفي نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية مذكرات بحق نتنياهو وغالانت (وآخرين من حماس).

وترفض إسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة، اختصاصها وتصف الإجراءات بأنها «معادية» و«سياسية» أما السلطة الفلسطينية فقد انضمت إلى المحكمة عام 2015.