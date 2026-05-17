نجت الإعلامية المصرية منى العمدة من الموت المحقق جراء تعرضها لحادثة مرورية مروعة، وذلك بعد ساعات قليلة من تكريمها وحصولها على جائزة «أفضل برنامج عقاري» في مصر.

أنا بخير

وطمأنت العمدة، في تصريحات إعلامية متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير ولم تتعرض لأي إصابات خطيرة جراء الحادثة.

وتعرضت العمدة لحادثة مرورية مفاجئة أثارت حالة من القلق بين متابعيها، لا سيما أن الواقعة جاءت عقب احتفائها بتتويج برنامجها بجائزة أفضل برنامج عقاري، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الإعلامية.