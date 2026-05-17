نجت الإعلامية المصرية منى العمدة من الموت المحقق جراء تعرضها لحادثة مرورية مروعة، وذلك بعد ساعات قليلة من تكريمها وحصولها على جائزة «أفضل برنامج عقاري» في مصر.
أنا بخير
وطمأنت العمدة، في تصريحات إعلامية متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير ولم تتعرض لأي إصابات خطيرة جراء الحادثة.
وتعرضت العمدة لحادثة مرورية مفاجئة أثارت حالة من القلق بين متابعيها، لا سيما أن الواقعة جاءت عقب احتفائها بتتويج برنامجها بجائزة أفضل برنامج عقاري، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الإعلامية.
The Egyptian media personality Mona Al-Omdah survived a near-fatal accident following a horrific traffic incident, just hours after being honored and receiving the "Best Real Estate Program" award in Egypt.
I am fine
Al-Omdah reassured her followers and audience about her health condition in media statements, confirming that she is fine and did not suffer any serious injuries from the accident.
Al-Omdah was involved in a sudden traffic accident that raised concerns among her followers, especially since the incident occurred right after she celebrated her program winning the award for Best Real Estate Program, marking a new achievement in her media career.