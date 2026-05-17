شرعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في الإعلان لمشروعها الفني الجديد عبر منصاتها الرسمية، من خلال نشر «بوستر» يحمل عبارة «شو المطلوب»، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة العمل المرتقب.

تفاعل واسع

وأثار البوستر تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل عدم الكشف عن تفاصيل واضحة، مادفع المتابعين إلى التكهن بأن العمل يكون إصدارًا غنائيًا جديدًا أو كليبًا يحمل فكرة مبتكرة ومختلفة.

نشاط مكثف

ويأتي هذا الحراك ضمن نشاط فني متواصل لـ هيفاء وهبي خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة وعودة قوية للتواجد في الساحة الفنية داخل مصر وعدد من الدول العربية.

ومن المتوقع أن تكشف هيفاء وهبي خلال الأيام القادمة عن التفاصيل الكاملة لمشروع «شو المطلوب»، استعداداً لطرحه في موسم الصيف لعام 2026.

انتهاء الأزمة

وأنهت نقابة المهن الموسيقية في مصر في وقت سابق أزمة هيفاء وهبي، والتي تسببت في توقف نشاطها الفني داخل مصر خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على إلغاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بعودتها لممارسة نشاطها الغنائي مجددًا.