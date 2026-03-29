أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورّطين في إدارة شبكات واسعة النطاق لتهريب المواد المخدرة، عبر مسارات داخلية وخارجية عدة.



وأفادت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد، بأن إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية أمنية نوعية أفضت إلى القبض على المدعو فياض الغانم، المتورط في إدارة شبكات واسعة النطاق لتهريب المواد المخدرة عبر مسارات داخلية وخارجية عدة.



وأضافت أن المذكور بدأ نشاطه في مناطق حلب وشرق الفرات، موضحة أنه يُنسب إليه سابقاً تأسيس مليشيا مسلحة تحمل اسم "صقور الرقة"، ضمت عدداً من المقاتلين المحليين خلال سنوات الثورة. وأكدت أنه استغل علاقاته مع أجهزة النظام البائد، وارتبط بعلاقات وثيقة مع المجرم سهيل الحسن، وعمل ضمن مجموعات مسلحة متحالفة معه في مناطق الرقة وشرق الفرات.



ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الأنشطة المرتبطة بالمدعو فياض شملت تهريب كميات من مادة الكبتاغون من سورية إلى دول عدة، بينها لبنان والعراق وتركيا، مع مؤشرات على امتداد هذه الشبكات إلى أسواق خارجية عبر مسارات تهريب دولية.



وأكدت الداخلية السورية أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف كامل تفاصيل الشبكات المرتبطة به وتعقب جميع المتورطين فيها، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، إذ صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.