فيما تسابق الدول الوسيطة الزمن لإحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد إيران.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت، الجمعة، مع 6 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة، وفقاً للمتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيّرة في كل من الرياض والمنطقة الشرقية، مع سقوط شظايا اعتراض بمحيط موقع عسكري في الرياض دون تسجيل إصابات. وأضاف أنه تم رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه الرياض، حيث تم اعتراض صاروخين، فيما سقطت الأربعة الأخرى في مياه الخليج العربي ومناطق غير مأهولة.



وفي الكويت، أعلنت السلطات تعرض ميناء الشويخ وميناء مبارك الكبير لأضرار مادية نتيجة الهجمات، في مؤشر على اتساع نطاق التصعيد ليشمل منشآت حيوية في المنطقة.



وأعلنت إسرائيل تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية، الجمعة، استهدفت بنى تحتية عسكرية في قلب العاصمة طهران، فيما تتواصل الجهود الدولية لاحتواء الحرب دون مؤشرات واضحة على التهدئة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه «استكمل موجة واسعة من الضربات استهدفت بنية النظام الإيراني»، مشيراً إلى استهداف مواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب منصات إطلاق ومخازن صواريخ في غرب إيران ومواقع تصنيع داخل العاصمة.



وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن هناك استعدادات جارية لعقد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مرجحاً أن تُعقد قريباً في باكستان.



وأوضح في تصريحات لإذاعة «دويتشلاندفونك» أن الاتصالات غير المباشرة جرت بالفعل، وأن التحضيرات مستمرة لعقد لقاء مباشر، معتبراً أن هذه التطورات تمثل بوادر أمل رغم استمرار المواجهات.



وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل استهداف منشآت الطاقة في إيران لمدة 10 أيام حتى 6 أبريل، مشيراً إلى أن «المفاوضات تسير على نحو جيد».



من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب اجتماع مجموعة السبع في باريس، إن على جميع الدول المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده «تحقق تقدماً كبيراً عن الجدول الزمني» في إيران.



وأضاف روبيو أن العملية العسكرية «ستنتهي خلال أسابيع»، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستحقق «جميع أهدافها قريباً»، معتبراً أن «الإيرانيين يستحقون نظاماً أفضل من النظام الحالي».