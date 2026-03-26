أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه قرر تعليق أي تحرك يستهدف تدمير محطات الطاقة الإيرانية حتى السادس من أبريل القادم، في خطوة تعكس استمرار نهج التهدئة الحذرة وسط تصاعد التوترات المرتبطة بملف إيران.

تمديد بطلب إيراني

وأوضح ترمب أن قرار التمديد جاء بناءً على طلب من الجانب الإيراني، حيث تم منح مهلة إضافية تصل إلى 10 أيام، ما يشير إلى وجود قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين، رغم حدة التوتر السياسي والعسكري في المنطقة.

تعليق استهداف المنشآت النووية

كما أشار إلى تعليق أي استهداف للمحطات النووية الإيرانية حتى التاريخ نفسه، في مؤشر على رغبة واشنطن في تفادي التصعيد المباشر خلال الفترة الحالية، مع إبقاء الخيارات مفتوحة وفق تطورات المفاوضات.

مفاوضات مستمرة

وأكد الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة وتسير «على نحو جيد للغاية»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مسار الحوار أو الملفات المطروحة على طاولة التفاوض، في وقت يترقب فيه العالم مآلات هذا الملف الحساس وانعكاساته الإقليمية والدولية.