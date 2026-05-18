امتداداً للدور الإنساني والريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في مساندة الشعب اليمني، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ستة أطنان من السلال الغذائية الطارئة لأهالي جزيرة «ميون» التابعة لمحافظة تعز، ضمن المرحلة الثانية من مشروع الدعم الغذائي الطارئ.



كسر العزلة الجغرافية



​واستهدفت المساعدات الإغاثية العاجلة 200 أسرة من الأسر الأشد احتياجاً والأكثر تضرراً في الجزيرة؛ للتخفيف من معاناتها جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، وسعياً من المركز لتخطي التحديات الجغرافية والوصول بالدعم إلى المناطق النائية والجزر المعزولة.



تثمين للدعم السعودي



​من جانبهم، أعرب أبناء جزيرة ميون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، مثمنين الدعم الإنساني والإغاثي المستمر الذي تقدمه المملكة عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة» للشعب اليمني في مختلف المحافظات، ومؤكدين أن هذا الدعم المقدم أسهم بشكل فاعل وحيوي في سدّ الاحتياجات الأساسية للأهالي في الجزيرة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.