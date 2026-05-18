​تأكيداً للدور الريادي الإنساني والتنموي للمملكة العربية السعودية، وضمن أعمال المنتدى الحضري العالمي الـ13 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية «باكو»؛ نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جلسة حوارية رفيعة المستوى، استعرضت التجربة التنموية السعودية الرائدة لانتشال القطاعات الحيوية في المحافظات اليمنية وبناء قدراتها.



​وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة رفيعة من وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية، وممثلين عن «البنك الدولي»، وأجمع المشاركون على أن استمرار الجهود التنموية السعودية في أوقات التحديات والأزمات شكّل طوق نجاة لليمن، وأسهم بشكل مباشر في الحفاظ على ديمومة الخدمات الأساسية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.



​إشادة دولية بالجناح السعودي



​وفي السياق ذاته، حظي جناح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المعرض المصاحب للمنتدى بإقبال وإشادة دولية واسعة. واستعرض الجناح بالأرقام والوثائق خريطة المشاريع والمبادرات التنموية للمملكة في اليمن، التي بلغت 287 مشروعاً ومبادرة حيوية.



​وتتوزع هذه المشاريع المستدامة على 8 قطاعات أساسية شملت مختلف المحافظات اليمنية، وجاءت لتلبي الاحتياجات الملحة للسكان، وتسهم بفاعلية في رفع كفاءة الخدمات العامة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ما يعكس عمق الالتزام السعودي التاريخي بدعم استقرار ونماء اليمن.