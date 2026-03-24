أعلنت قوات العمالقة الجنوبية في اليمن اليوم (الثلاثاء) نجاح الحملة الأمنية في ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران تحمل أدوية غير مصرح دخولها وأسلاكاً معدنية قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة القريبة من مضيق باب المندب بمحافظة لحج.



وقال مصدر عسكري إن دورية بحرية تمكنت من ضبط سفينة التهريب تحمل أدوية غير مصرح دخولها وأسلاكاً معدنية مزدوجة الاستخدام، بعد عملية رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة القريبة من مضيق باب المندب، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.



وأشار المصدر إلى أن السفينة التي تم ضبطها أمس (الإثنين) انطلقت من ميناء بندر عباس في إيران بتاريخ 12 مارس 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثي، مبيناً أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة بهذا الإنجاز الأمني الذي حققته الحملة الأمنية لقوات العمالقة الجنوبية التي تمكنت من ضبط سفينة التهريب الإيرانية التي كانت متجهة للحوثي في محافظة الحديدة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لحماية السواحل والممرات المائية من أعمال التهريب ومكافحتها، ومنع وصول أي ممنوعات إلى الحوثي.