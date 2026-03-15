أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أهمية رفع درجة الجاهزية بمواقع العمل المُرتبطة بحركة الملاحة في قناة السويس كافة، فضلاً عن مُتابعة إجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة الاستعداد بمنشآت ومواقع الهيئة الخدمية.



وخلال اجتماع اليوم (الأحد)، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بحث السيسي مع المسؤولين مدى تأثير الحرب الجارية بمنطقة الشرق الأوسط على قناة السويس، وأشار الفريق أسامة ربيع في هذا الصدد إلى تداعيات الحرب على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، مستعرضاً الإجراءات العاجلة التي اتخذتها القناة لمواجهة هذه الظروف، بما في ذلك رفع درجة الاستعداد بمواقع ومرافق الهيئة كافة، ومؤكداً استمرار القناة في تقديم خدماتها الملاحية على مدار الساعة.



وأشار متحدث الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إلى أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض تطورات مشروع تطوير ترسانة البحر الأحمر، ومشروع مصنع اليخوت السياحية، ومشروع بناء سفن الصيد «رزق»، وموقف تشغيل أسطول سفن الصيد أعالي البحار، فضلاً عن الجهود الوطنية لبناء وبيع القاطرات البحرية، وكذا تطورات مشروع تصنيع الأتوبيس النهري.



ووجه السيسي بضرورة الانتهاء من تنفيذ كل المشاريع ذات الصلة في الأطر الزمنية المحددة لها، والالتزام بأعلى المعايير العالمية في التنفيذ، لضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة.



وذكر الشناوي أن السيسي اطلع كذلك على موقف إدخال الرقمنة والتكنولوجيا في عمل هيئة قناة السويس، بما في ذلك التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية، وشدد في هذا الصدد على ضمان تحقيق تطبيق الرقمنة لأهدافها، وخصوصاً ترشيد الإنفاق وضمان الحوكمة والفعالية في الأداء، كما أكد على ضرورة التعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات الصلة، ومواصلة السعي لتوطين الصناعة، وتعزيز نشاط التسويق الخارجي للمنتجات لفتح أسواق خارجية للتصدير.