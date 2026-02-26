بعد مفاوضات استمرت ثلاث ساعات على أن تعاود في المساء، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم (الخميس)، أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف شهدت تبادلاً بناء وإيجابياً للأفكار.



وقال البوسعيدي إن المحادثات سيتم استئنافها في وقت لاحق اليوم بعدما أخذ المفاوضون استراحة، معرباً عن أمله في إحراز مزيد من التقدم.



بدوره، قال مسؤول إيراني إن المقترح الذي قدمته بلاده اليوم في مفاوضات جنيف مع أمريكا جاد سياسياً وخلاق فنياً ويتضمن كل ما هو مطلوب للوصول لاتفاق فوراً، مبيناً أن المقترح يتضمن جانباً من تحقيق المصالح المشتركة، خصوصاً في البعد الاقتصادي.



وأضاف: مقترحنا يركز على الشفافية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتضمن خفض مخزون اليورانيوم لدرجات تخصيب متدنية بإشراف الوكالة الدولية.



وتابع: «مبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك المنشآت النووية ونقل مخزون اليورانيوم مرفوض كلياً».



وأفصح المسؤول أن مقترح الحل الإيراني في جنيف لا يتضمن أي أفكار بخصوص منظومة الصواريخ والبرنامج الدفاعي الإيراني.



وشدد المسؤول الإيراني على أن المقترح يؤكد أن تخصيب اليورانيوم حق سيادي، ويعرض تجميداً مؤقتاً للتخصيب لفترة محدودة، كما يتضمن مسارات فنية وعملية ومعطيات تثبت أن طهران لا تريد سلاحاً نووياً.



وأشار إلى أن المقترح يركز أساساً على رفع العقوبات والتعامل مع القلق الأمريكي.



في الوقت ذاته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي محادثات جنيف بين طهران وواشنطن، التي تجرى اليوم، بـ«الجدية»، وأنه يأمل استمرارها مساء، موضحاً أن مواقف بلاده ثابتة.



ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن بقائي قوله: «أجرينا مفاوضات مكثفة لنحو 3 ساعات بحضور وزير خارجية عمان ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مضيفاً: «ستستأنف المفاوضات في جنيف بحدود الساعة الـ5:30 والـ6 مساء بالتوقيت المحلي».



وأشار إلى أن فريقي التفاوض الأمريكي والإيراني طرحا وجهات نظرهما بجدية، لافتاً إلى أن هناك تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين الأمريكيين ما يثير الشك بشأن جديتهم.



وقال بقائي: «قدمنا مقترحات ومبادرات مهمة وعملية في مجال الملف النووي ورفع العقوبات»، مؤكداً أنه جرى طرح المقترحات خلال مفاوضات اليوم وبعضها يحتاج للتشاور مع القيادات في العواصم.



وكان مسؤول أمريكي قد قال لشبكة فوكس نيوز إن أي اتفاق يتطلب من إيران وقف التخصيب وتقديم ضمانات بعدم إحياء برنامجها النووي.



بدوره، نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها، إن الجولة الثالثة من المحادثات عقدت بصيغتين، غير مباشرة ومباشرة، بين الأمريكيين والإيرانيين، مبينة أن الإيرانيين قدموا مسودة اقتراحهم المنتظرة بشأن اتفاق نووي.



وأفادت المصادر أن وزير الخارجية العماني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاركا في المفاوضات، مبينة أن ويتكوف وكوشنر عقدا مفاوضات استمرت أكثر من 3 ساعات مع وزير الخارجية الإيراني بجنيف.