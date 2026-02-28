شهدت نهاية مباراة ودية لفريق إنتر ميامي مواجهة مثيرة على أرض الملعب، بعدما تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للسقوط بعد تدافع مع مشجع ورجل أمن، خلال مباراة الفريق أمام إندبيندينتي دل فالي الإكوادوري في بايامون، ب‍بورتو ريكو.

تدافع على أرض الملعب

الحادثة وقعت قرب الدقيقة 88 من المباراة الودية على ملعب خوان رامون لوبرييل، عندما اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب وحاول الوصول إلى ميسي، ليقوم حارس الأمن بإسقاطهما أرضًا. وعلى الرغم من الواقعة، نهض ميسي على الفور دون أن يبدو عليه أي إصابة أو ألم، وتابع تحركاته في الملعب بشكل طبيعي.

خلفية المباراة

كانت المباراة من المقرر إقامتها في 13 فبراير، لكنها تأجلت بعد شعور ميسي بألم في ساقه خلال مباراة استعراضية سابقة ضد برشلونة الإكوادوري.

التحدي القادم

يستعد إنتر ميامي لمواجهة قوية في الدوري الأميركي يوم الأحد المقبل ضد أورلاندو سيتي، بعد بداية صعبة للموسم بخسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام لوس أنجليس إف سي.

تظل الواقعة تذكيرًا بأن النجوم الكبار دائمًا تحت أنظار الجماهير، وأن حوادث التدافع على أرض الملعب جزء من البيئة الرياضية، لكنها لم تؤثر على أداء ميسي أو تركيزه في المباراة.

