في ظل التصعيد المستمر والمخاوف من هجوم أمريكي على إيران، دعت روسيا اليوم (الخمس)، كافة الأطراف المعنية، بما فيها طهران، إلى ضبط النفس واللجوء إلى الدبلوماسية في تسوية النزاع.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين: «تواصل روسيا تطوير علاقاتها مع إيران، ومن خلال ذلك، ندعو أصدقاءنا الإيرانيين وجميع الأطراف في المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس والحذر، وندعوهم إلى اعتماد الوسائل السياسية والدبلوماسية كأولوية مطلقة في حل أي قضية».



مناورات إيرانية روسية



وأكد بيسكوف وجود تصعيد غير مسبوق للتوتر حول إيران مع نقل الولايات المتحدة أصولا عسكرية إلى الشرق الأوسط، مبيناً أن التدريبات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا تم التخطيط لها قبل وقت طويل من التوتر الحالي.



وتأتي المناورات الروسية الإيرانية وسط تصاعد التوترات في المنطقة، فيما تنشر الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط، وتُرسل المزيد من التعزيزات.



ونشرت الولايات المتحدة سفناً حربية بالقرب من إيران، في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع طهران حول الحد من برنامجها النووي.



وترتبط روسيا بمعاهدة شراكة استراتيجية مع إيران، لكنها لا تتضمن بنداً للدفاع المتبادل. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سفينة حربية تابعة للبلاد أجرت مناورات مع البحرية الإيرانية في خليج عمان هذا الأسبوع.



هجوم أمريكي متوقع نهاية الأسبوع



في غضون ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين قولهم:إن الجيش الأمريكي «بات على أهبة الاستعداد لشن ضربة ضد إيران عطلة نهاية الأسبوع الحالي»، مؤكدين أن البيت الأبيض تلقى إحاطة تفيد بإمكانية جاهزية الجيش الأمريكي لتنفيذ هجوم بحلول نهاية الأسبوع، وذلك بعد حشد ملحوظ خلال الأيام الماضية للقوات الجوية والبحرية في المنطقة، واقتراب وصول حاملة الطائرات الثانية «جيرالد فورد» إلى المنطقة.



وأفادت الشبكة أن أحد المصادر لفت إلى أن ترمب أبدى في مداولات خاصة آراء متباينة بين التأييد والمعارضة للعمل العسكري، كما استشار مساعديه وحلفاءه بشأن أنسب الخيارات المتاحة، لافتاً إلى أنه «لا يزال غير واضح ما إذا كان سيتخذ قراراً نهائياً قبل نهاية الأسبوع».



وأشار أحد المصادر إلى أن ترمب «يقضي وقتاً طويلاً في التفكير في هذا الأمر».