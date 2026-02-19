ظهر النجم المصري عمرو دياب بصحبة أبنائه الأربعة: نور، وعبدالله، وكنزي، وجانا، في أجواء يغلب عليها الطابع الأسري، حيث جرى تصوير إعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من اللقطات الخارجية في مناطق متفرقة بالقاهرة، في مشاهد تجمع بين البساطة واللمسة البصرية الجذابة تحت قيادة المخرج عمر المهندس.

رسالة عن قيمة العائلة

ويأتي ظهور أبنائه الأربعة في رسالة تركز على أهمية العائلة ودفء التجمعات، لتعكس روح المحبة التي يجسدها عنوان الأغنية.

حفلاته المنتظرة

وعلى الصعيد الآخر، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل استثنائي في تركيا، وذلك يوم 2 أغسطس القادم، حيث طرحت تذاكر الحفل للبيع والتي جاءت مقسمة إلى 6 فئات مختلفة.