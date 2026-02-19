أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم (الخميس)، أن عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية المتضررة في فوردو وأصفهان ونطنز «مرهونة بإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً».



وقال غروسي لوكالة «بلومبيرغ»، ناقشت مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف (الثلاثاء)، مقترحات ملموسة لتفتيش المواقع التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في العام الماضي، مضيفاً: «نحن على دراية بأن هناك تفاوضاً سياسياً في هذا الشأن».



وأشار إلى أنه لم يتبق الكثير لتسوية وضع برنامج إيران النووي.



في غضون ذلك، ذكرت تقرير لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين لا يعرفون شيئا عن خطط التنفيذ للضربة على إيران، موضحة أن عدد الإسرائيليين المطلعين على ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران محدود للغاية وهي مجموعة صغيرة جدا من الأفراد المتصلين بالإدارة الأمريكية.



واستهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية خلال حرب جوية استمرت 12 يوماً في يونيو، وانضمت إليها الولايات المتحدة عندما قصفت منشآت نووية إيرانية رئيسية بقنابل خارقة للتحصينات.



ودعت روسيا اليوم، كافة الأطراف المعنية، بما فيها طهران، إلى ضبط النفس واللجوء إلى الدبلوماسية في تسوية النزاع.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين: «تواصل روسيا تطوير علاقاتها مع إيران، ومن خلال ذلك، ندعو أصدقاءنا الإيرانيين وجميع الأطراف في المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس والحذر، وندعوهم إلى اعتماد الوسائل السياسية والدبلوماسية كأولوية مطلقة في حل أي قضية».