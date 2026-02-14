أعلن البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن اليوم (السبت)، وصول فريق هندسي سعودي لمعالجة انقطاع الكهرباء في محطات سقطرى، مؤكداً استعادة انظمة التشغيل تدريجياً.



وقال البرنامج في تغريدات على حسابه في «إكس» إنه وبشكل عاجل شُكل فريق هندسي وفني يضم فريقاً متخصصاً من المملكة العربية السعودية، وآخر من بعض المحافظات اليمنية، مبيناً أن الفريقين وصلا اليوم إلى سقطرى، لمعالجة الأعطال الفنية التي تسببت في توقف الشبكة الكهربائية.

الفريق الفني السعودي يباشر عمله في إعادة التيار الكهربائي إلى المحطة.

وأشار إلى أنه تمت استعادة أنظمة التشغيل تدريجياً، وضمان استدامة الخدمة مستقبلاً في مختلف مناطق الأرخبيل.



‏وشهدت محافظة سقطرى أزمة كهرباء مفاجئة عقب انسحاب الشركة الإماراتية المشغّلة لمحطات التوليد، بعد أن أغلقت أنظمة تشغيل المولدات عبر كلمات مرور إلكترونية، ما أدى إلى خروج المولدات عن الخدمة تباعاً.

مدير البرنامج السعودي خلال استقباله الفريق الفني السعودي في مطار سقطرى.

وذكرت مصادر في محافظة سقطرى أن إغلاق محطة التوليد تسبب في اضطرابات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من مناطق المحافظة في ظل الإغلاق المبرمج.



وقالت المصادر إن تلك الأزمة استدعت تدخلاً سعودياً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لحل هذه الأزمة، وإعادة ضبط أنظمة التشغيل، وضمان استمرارية التيار للمواطنين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال التقنية مستقبلاً.

محطات توليد الكهرباء.

وجاء الدعم الفني السعودي في الوقت الذي يتواصل الدعم النفطي عبر استمرار وصول منحة المشتقات النفطية السعودية التي تسهم في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.



وتواصل السعودية تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في سقطرى عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنها تشغيل جامعة سقطرى وعدد من المدارس، وتشغيل مستشفى سقطرى، ودعم القطاع الصحي، ووصول منحة غاز منزلي، وإعادة تأهيل مرفأ الصيد.