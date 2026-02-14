أُسندت حقيبة الدفاع في مصر إلى الفريق أشرف سالم زاهر، ليشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، في خطوة تعكس الاعتماد على قيادات تمتلك خبرة ميدانية وأكاديمية متراكمة داخل المؤسسة العسكرية.

مسيرة عسكرية ممتدة في «الدفاع الجوي»

ينتمي الوزير الجديد المولود في 1968/8/18،إلى سلاح الدفاع الجوي، إذ تخرج في كلية الدفاع الجوي في الأول من يوليو 1989، ليبدأ مسيرة مهنية تدرّج خلالها في مختلف المناصب القيادية حتى بلغ رتبة فريق.

وخلال مسيرته، تولى قيادة دفاع جوي المنطقة الغربية العسكرية، قبل أن يُعيَّن مديراً للكلية الحربية، ثم مديراً للأكاديمية العسكرية المصرية، في محطات تعكس حضوره في مواقع التأهيل وصناعة القيادات.

تأهيل عسكري وأكاديمي

يحمل الفريق أشرف سالم زاهر بكالوريوس العلوم العسكرية، واجتاز دورة القادة، ونال زمالة كلية الدفاع الوطني.

كما عزز مسيرته بتأهيل مدني لافت، إذ حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية (شعبة الاتصالات والكهروفيزياء)، إلى جانب ماجستير في الاستراتيجية القومية، ما يجمع بين التخصص التقني والرؤية الاستراتيجية.

أنواط وميداليات

حصل وزير الدفاع الجديد على عدد من الأوسمة والأنواط، من أبرزها:

•نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

•ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973.

•ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة يوليو 1952.

•ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

•ميدالية 25 يناير 2011.

•ميدالية 30 يونيو 2013.

•ميدالية اليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوي.

•ميدالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 1973.

ويأتي تعيينه امتداداً لمسار مهني يجمع بين الخبرة الميدانية والعمل الأكاديمي، في مرحلة تتطلب جاهزية عالية وإدارة استراتيجية لملفات الدفاع والإنتاج الحربي.