فيما تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسط استمرار التحذيرات والتهديدات المتبادلة، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده تعمل مع الصين على تهيئة بيئة مناسبة للمحادثات بين واشنطن وطهران. وقال إن موسكو على اتصال كامل مع الإيرانيين ومع الجميع، بما في ذلك الصينيين.



وأضاف ريابكوف في مقابلة مع وكالة «تاس»، أوردتها اليوم (السبت)، أن التركيز ينصب الآن على المفاوضات التي تجريها إيران مع شركائها، وعلى العمل الذي تقوم به إيران بشكل غير مباشر مع الأمريكيين، في المقام الأول من خلال وسطاء عرب.



وأعرب عن اعتقاده بأن هذا العمل سيستمر، لافتاً إلى أن مجموعة «بريكس قادرة على، بل يجب عليها، أن تُعرب عن تضامنها بشأن قضية إيران». وقال: أنا على يقين من أن القضية ستُدرس بشكل أوسع.



وكان مسؤولان أمريكيان، أعلنا أن الجيش يستعد لاحتمال شن عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد إيران إذا أمر الرئيس دونالد ترمب بشن هجوم، فيما قد يصبح صراعاً أكثر خطورة عما شهدناه من قبل بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



وأضافا أن وزارة الدفاع (البنتاغون) سترسل حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط، مضيفة آلاف الجنود إلى جانب طائرات مقاتلة ومدمرات صواريخ موجهة وقوة نارية أخرى قادرة على شن هجمات والدفاع عنها.



ورأى عدد من الخبراء أن المخاطر التي ستتعرض لها القوات الأمريكية ستكون أكبر بكثير في مثل هذه العملية ضد إيران، التي تمتلك ترسانة هائلة من الصواريخ. كما أن الضربات الانتقامية الإيرانية تزيد من خطر اندلاع صراع إقليمي.



وكانت الولايات المتحدة أرسلت حاملتي طائرات إلى المنطقة العام الماضي، عندما شنت ضربات على مواقع نووية إيرانية.



وحذّر الحرس الثوري الإيراني من أنه في حالة شن ضربات على الأراضي الإيرانية، فإنه قد يرد بمهاجمة أي قاعدة عسكرية أمريكية.