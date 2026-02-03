أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن بلاده مستعدة لعالم بلا قيود على الأسلحة النووية بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» هذا الأسبوع.



وقال ريابكوف في تصريحات، اليوم (الثلاثاء): إذا قامت الولايات المتحدة بنشر الكثير من أنظمة الدفاع الصاروخي في جزيرة غرينلاند، فسيتعين على روسيا اتخاذ تدابير تعويضية في المجال العسكري.



وأضاف أنه قبل استئناف الحوار حول الاستقرار الإستراتيجي، يجب أن يكون هناك تغيير للأفضل في نهج الولايات المتحدة تجاه العلاقات مع روسيا. ولفت إلى أن الصين تتبنى موقفا واضحا بشأن السيطرة على الأسلحة، وأن روسيا تحترم هذا الموقف، كما تحترم بكين موقف موسكو.



ودعا المسؤول الروسي فرنسا وبريطانيا إلى الانضمام إلى مفاوضات السيطرة على الأسلحة كي تصبح متعددة الأطراف.



وكان رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، حذر أمس الإثنين، من أنه رغم استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدام القوة العسكرية، فإن واشنطن لا تزال تسعى بشكل أساسي للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.



وقال نيلسن في خطاب أمام البرلمان: «لم يتغير الموقف تجاه غرينلاند وسكانها؛ سترتبط غرينلاند بالولايات المتحدة وستُحكم من هناك». وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل البحث عن سبل لامتلاك غرينلاند والسيطرة عليها.



يذكر أن الرئيس ترمب كثّف دعواته للسيطرة على غرينلاند في بداية العام، لافتا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي فيما يتعلق بروسيا والصين، مما هدد بتفكيك حلف شمال الأطلسي، لكنه تراجع عن تهديداته باستخدام القوة، وقال إنه ضمن وصول الولايات المتحدة الكامل إلى غرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي، رغم عدم وضوح التفاصيل.



وفي يناير الماضي، قال ترمب إن تفاصيل اتفاق أمريكي بشأن غرينلاند لا تزال قيد التفاوض، وذلك بعد يوم من تراجعه عن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة واستبعاده اللجوء إلى القوة للاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمارك.