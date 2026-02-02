لوح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، باستخدام الأسلحة النووية إذا تعلق الأمر بمصير بلاده. وقال في تصريح، اليوم الاثنين، إن الأسلحة النووية خطيرة للغاية ولكن إذا كان الأمر يتعلق بمصير الدولة الروسية فلا ينبغي الشك في أن موسكو ستستخدمها.


ولفت إلى أن روسيا تتصرف بموجب عقيدتها النووية التي تحدد متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، وذلك في تعليقه بشأن احتمال توجيه ضربة ضد أوكرانيا. وحذر ميدفيديف من أن قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» ستكون أهدافاً مشروعة في حال نشرها على الأراضي الأوكرانية.


وأفاد بأنه إذا انتهى سريان معاهدة نيو ستارت دون إيجاد بديل لها، فيجب أن يثير ذلك قلق العالم من عدم وجود قيود على القوى النووية الكبرى للمرة الأولى منذ أوائل السبعينيات.


واعتبر الرئيس الروسي السابق أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دوراً حاسماً ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النوايا وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى.


وحول أزمة فنزويلا، قال إن سرقة الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو تخل بالعلاقات الدولية ويمكن أن تعتبرها كاراكاس عملاً حربياً.


وذكر ميدفيديف لـرويترز، وتاس، ومدونة الحرب الروسية (وورجونزو)، في مقابلة من مقر إقامته على مشارف موسكو: «ما حدث للرئيس نيكولاس مادورو هو بالتأكيد انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي».


وأضاف أن «ما جرى يخل بنظام العلاقات الدولية برمته»، وشدد على أنه إذا ما قامت قوة أجنبية «بسرقة» الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فإن الولايات المتحدة ستعتبر ذلك بالتأكيد عملاً حربياً.


ونوه ميدفيديف بالرئيس ترمب ووصفه بأنه زعيم فعال يسعى بصدق إلى السلام، لكنه قال إن موسكو لم ترصد أي أثر للغواصات النووية التي قال ترمب إنها انتقلت إلى الشواطئ الروسية العام الماضي.