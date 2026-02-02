لوح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، باستخدام الأسلحة النووية إذا تعلق الأمر بمصير بلاده. وقال في تصريح، اليوم الاثنين، إن الأسلحة النووية خطيرة للغاية ولكن إذا كان الأمر يتعلق بمصير الدولة الروسية فلا ينبغي الشك في أن موسكو ستستخدمها.
ولفت إلى أن روسيا تتصرف بموجب عقيدتها النووية التي تحدد متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، وذلك في تعليقه بشأن احتمال توجيه ضربة ضد أوكرانيا. وحذر ميدفيديف من أن قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» ستكون أهدافاً مشروعة في حال نشرها على الأراضي الأوكرانية.
وأفاد بأنه إذا انتهى سريان معاهدة نيو ستارت دون إيجاد بديل لها، فيجب أن يثير ذلك قلق العالم من عدم وجود قيود على القوى النووية الكبرى للمرة الأولى منذ أوائل السبعينيات.
واعتبر الرئيس الروسي السابق أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دوراً حاسماً ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النوايا وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى.
وحول أزمة فنزويلا، قال إن سرقة الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو تخل بالعلاقات الدولية ويمكن أن تعتبرها كاراكاس عملاً حربياً.
وذكر ميدفيديف لـرويترز، وتاس، ومدونة الحرب الروسية (وورجونزو)، في مقابلة من مقر إقامته على مشارف موسكو: «ما حدث للرئيس نيكولاس مادورو هو بالتأكيد انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي».
وأضاف أن «ما جرى يخل بنظام العلاقات الدولية برمته»، وشدد على أنه إذا ما قامت قوة أجنبية «بسرقة» الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فإن الولايات المتحدة ستعتبر ذلك بالتأكيد عملاً حربياً.
ونوه ميدفيديف بالرئيس ترمب ووصفه بأنه زعيم فعال يسعى بصدق إلى السلام، لكنه قال إن موسكو لم ترصد أي أثر للغواصات النووية التي قال ترمب إنها انتقلت إلى الشواطئ الروسية العام الماضي.
Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev warned of the use of nuclear weapons if it concerns the fate of his country. He stated in a statement today, Monday, that nuclear weapons are extremely dangerous, but if it concerns the fate of the Russian state, there should be no doubt that Moscow will use them.
He pointed out that Russia acts according to its nuclear doctrine, which defines when nuclear weapons can be used, commenting on the possibility of a strike against Ukraine. Medvedev warned that NATO forces would be legitimate targets if deployed on Ukrainian territory.
He noted that if the New START treaty expires without a replacement, it should raise global concerns about the absence of restrictions on major nuclear powers for the first time since the early 1970s.
The former Russian president considered that arms control treaties have played a crucial role not only in reducing the number of warheads but also as a means to verify intentions and ensure some trust among major nuclear powers.
Regarding the Venezuela crisis, he stated that the United States' actions against former Venezuelan President Nicolás Maduro disrupt international relations and could be considered by Caracas as an act of war.
Medvedev told Reuters, TASS, and the Russian war blog (Wargonzo) in an interview from his residence on the outskirts of Moscow: "What happened to President Nicolás Maduro is certainly a violation of all international law."
He added that "what has occurred undermines the entire system of international relations," emphasizing that if a foreign power "were to 'steal' President Donald Trump, the United States would certainly consider that an act of war."
Medvedev praised President Trump, describing him as an effective leader sincerely seeking peace, but he said that Moscow has not detected any signs of the nuclear submarines that Trump claimed had moved to Russian shores last year.