تُوفي رئيس الوزراء السابق في كوريا الجنوبية لي هيه تشان اليوم عن عمر يناهز 73 عاماً، أثناء زيارته إلى فيتنام في رحلة عمل.

وتُوفي لي، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول للمجلس الاستشاري للتوحيد السلمي، في مستشفى بمدينة هو تشي منه حوالى الساعة 2:48 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) بعد إصابته بسكتة قلبية، وفقاً لمسؤولي المجلس الاستشاري للتوحيد السلمي.

وأعلن المجلس الاستشاري للتوحيد السلمي أن جثمان لي سينقل إلى كوريا الجنوبية مساء غدٍ (الإثنين) ليصل إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سيؤول، فجر الثلاثاء.

وشغل لي منصب رئيس الوزراء خلال إدارة روه مو هيون من 2004 إلى 2026، وعُيّن نائباً أول لرئيس المجلس الاستشاري للتوحيد السلمي في أكتوبر من العام الماضي.