أصيب 19 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة اليوم (الخميس) في غارات إسرائيلية على عدد من المعابر الحدودية بين لبنان وسورية.



وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن من بين المصابين في الغارات التي استهدفت بلدة قناريت بقضاء صيدا، صحفيين، موضحاً أن جريحين أُدخلا إلى العناية المركزة لتلقي العلاج، فيما احتاج 3 آخرون للدخول إلى المستشفى، بينما تلقى 14 آخرون العلاج في قسم الطوارئ.



وكانت إسرائيل أعلنت شن غارات على 4 معابر حدودية على الحدود السورية - اللبنانية، الأربعاء، قائلة إن جماعة «حزب الله» تستخدمها لتهريب أسلحة.



واتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في أواخر 2024، لكن الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة.



وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون في منشور على منصة إكس: «مرة جديدة، تمضي إسرائيل في سياسة العدوان الممنهج عبر شن غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة، في تصعيد خطير يطال المدنيين مباشرة»، مؤكداً أن هذا السلوك العدواني المتكرر يؤكد رفض إسرائيل الالتزام بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، واستخفافها المتعمد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لضبط الوضع الميداني، والحفاظ على الاستقرار، ومنع توسّع دائرة المواجهة.



وطالب عون الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، واتخاذ إجراءات لوقف هذه الانتهاكات.