أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتجهان نحو التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل جزيرة غرينلاند، بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الثلاثاء)، إن واشنطن لديها «اجتماعات عديدة مقررة بشأن غرينلاند» على هامش المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، في إشارة إلى حراك دبلوماسي مكثف حول الملف.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن الدول الأوروبية ستتخلى عن التزاماتها الاستثمارية تجاه الولايات المتحدة، حتى في حال اتخاذه خطوات تتعلق بضم الجزيرة، مؤكداً أن العلاقات عبر الأطلسي ستظل قائمة على المصالح المشتركة.

وجاءت تصريحات ترمب ضمن خطاب مطوّل ألقاه في البيت الأبيض واستمر ساعة و40 دقيقة، تناول فيه عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية الدولية.

وعند سؤاله عن مدى استعداده للمضي قدماً في ضم غرينلاند، رد ترمب قائلاً: «ستعرفون ذلك بأنفسكم»، دون تقديم تفاصيل إضافية. وتزامنت هذه التصريحات مع يوم هيمنت فيه السياسة الخارجية الأمريكية على نقاشات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة بمحاولة إضعاف أوروبا وإخضاعها، فيما توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برد حازم على تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية. وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول إعلان سكان غرينلاند عدم رغبتهم في الانضمام إلى الولايات المتحدة، قال ترمب إنه واثق من أن سكان الجزيرة «سيكونون سعداء بذلك» عندما يتحدث إليهم بشكل مباشر.