أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، مهاجمة موقع مركزي إضافي تابع للنظام الإيراني لتطوير السلاح النووي.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي: «هاجم سلاح الجو موقعاً إضافياً ضمن البرنامج النووي الإيراني وهو موقع طلقان الذي استخدمه النظام لتطوير قدرات حيوية في مجال تطوير السلاح النووي»، موضحاً أن الموقع استُخدم في السنوات لأخيرة لتطوير مواد متفجرة متقدمة وإجراء تجارب حساسة في إطار مشروع أماد وهو البرنامج السري لتطوير السلاح النووي.



وأشار إلى أن مهاجمة موقع طلقان يأتي في إطار إزالة التهديدات الإيرانية، مبيناً أنه جرى أخيراً رصد إعادة إعمار الموقع، بعد أن تعرّض لهجوم في أكتوبر 2024.



وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الغارات الجوية على إيران.



بالمقابل، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم إن «أي عدوان على الجزر الإيرانية سيؤدي لنفاد كل ضبط للنفس»، موضحاً أن بلاده ستتخلى عن كل القيود إذا شنت غارات أو أي اعتداء على أي جزيرة.



وحمل قاليباف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المسؤولية عن سقوط جنود أمريكيين، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي أن القوات الإيرانية «مصممة على تلقين العدو درسا لن ينساه».



وقال بقائي في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «لا يمكن للعدو بدء الحرب حينما يشاء والمطالبة بوقف إطلاق النار متى يشاء».



وقال بقائي: «لقد قتلوا مرشدنا الأعلى، وأهم قادتنا، فهل تتوقعون أن نقف مكتوفي الأيادي أمام هذا العدوان الوحشي؟»، محملاً الأوروبيين «مسؤولية جسيمة».