أحرقت قيادة كتيبة منفذ الوديعة البري في اليمن، اليوم (الأحد)، كميات كبيرة من المواد المخدرة والممنوعات التي تم ضبطها خلال فترات متفاوتة أثناء محاولة تهريبها.



وأوضحت مصادر عسكرية أن المواد التي تم إحراقها وإتلافها 594 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و118.589 من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة بطرق احترافية داخل مركبات وشاحنات نقل، و4 كيلوغرامات من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، وهي من أخطر أنواع المخدرات التي تم التصدي لمحاولات إدخالها.

وأشارت المصادر إلى أن من بين المواد التي جرى إتلافها 75 كيلوغراماً من القورو، و68 كيلوغراماً من العلاجات الممنوعة، و1300 كيلوغرام تمباك، و3300 «عروسة» من السجائر المهربة غير خاضعة للمعايير والمواصفات القانونية، و750 كيلوغراماً من القات المطحون.



وأشارت المصادر إلى أن عملية الإتلاف جرت بحضور لجنة عسكرية مختصة.

وأوضح قائد كتيبة منفذ الوديعة العقيد الركن أسامة الأسد، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الصارمة بمنع مرور أي ممنوعات تهدد أمن واستقرار البلاد ودول الجوار، مشيداً بيقظة الأفراد والضباط في النقاط العسكرية والمنفذ، وقدرتهم على كشف أساليب التمويه المعقدة التي يلجأ إليها المهربون.

وكانت كتيبة حماية وأمن منفذ الوديعة، قد أحبطت الشهر الماضي محاولة تهريب 24.5 كيلوغرام من الحشيش المخدر خلال عملية تفتيش في نقطة قرب المنفذ الحدودي، كما تم خلال الأشهر الماضية ضبط كميات من المخدرات والممنوعات.

