أمرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» ⁠نحو 1500 جندي ⁠في الخدمة بالاستعداد لنشر محتمل ⁠في ولاية مينيسوتا.



حالة تأهب قصوى



ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (⁠الأحد)، عن مسؤولين في قطاع الدفاع قولهم: إن الجيش وضع هذه الوحدات في حالة تأهب قصوى تحسباً لتصاعد العنف في الولاية.



ويأتي هذا الإجراء بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتفعيل ‍قانون التمرد إذا لم ⁠يمنع المسؤولون ‌في الولاية المتظاهرين من ⁠استهداف ‍مسؤولي الهجرة.



وكتب ترمب في منشور على ⁠منصة «تروث سوشيال» الخميس: «إذا ‌لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا بالقانون ويمنعوا المحرضين المحترفين والمتمردين من مهاجمة عناصر إدارة ‍الهجرة الذين يؤدون فقط واجبهم، فسأفعل قانون التمرد».



قيود على عناصر إدارة الهجرة



وكانت قاضية اتحادية في ولاية مينيسوتا أمرت بفرض قيود على عناصر إدارة الهجرة الذين تم نشرهم بأعداد كبيرة في مدينة منيابوليس، بتقييد بعض أساليبهم المتبعة مع المتظاهرين والمراقبين السلميين، بما في ذلك الاعتقالات وإطلاق الغاز المسيل للدموع.



وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية كيت ⁠مينينديز، الجمعة، أمراً يمنع العناصر الاتحاديين من الرد على المشاركين في نشاط احتجاجي سلمي وغير معرقل، فيما يعد انتصاراً للنشطاء في أكثر مدن مينيسوتا سكاناً.



وجاء الحكم رداً على دعوى قضائية رفعت ضد وزارة الأمن الداخلي ووكالات اتحادية أخرى في 17 ديسمبر الماضي، قبل ثلاثة أسابيع من إطلاق أحد عناصر إدارة الهجرة النار على امرأة تدعى رينيه جود (37 عاماً) ⁠وقتلها في منيابوليس، ما أدى إلى اندلاع ⁠موجات من الاحتجاج وتوتر شديد بالمدينة. ورفعت القضية نيابة عن ستة متظاهرين ومراقبين قالوا ⁠إن حقوقهم الدستورية انتهكت بسبب أفعال عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.



وكانت جود تشارك عند مقتلها في واحدة من دوريات الأحياء العديدة التي نظمها نشطاء لتعقب ومراقبة أنشطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.



ويحظر الأمر على العناصر احتجاز من يتظاهرون بشكل سلمي أو يكتفون بمراقبتهم، كما يحظر عليهم استخدام رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع أو غيرها من وسائل السيطرة على الحشود ضد المتظاهرين السلميين أو المارة الذين يراقبون ويسجلون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.