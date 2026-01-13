دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المشاركين في الاحتجاجات في إيران إلى مواصلة المظاهرات والاستيلاء على السلطة، وأعلن عبر شبكته الخاصة «تروث سوشيال»، اليوم (الثلاثاء)، أن المساعدة في طريقها إليهم.

وكتب الرئيس الأمريكي «أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في التظاهر، سيطروا على مؤسساتكم»، مضيفاً أنه ألغى كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين، وفق قوله.

وكان ترمب قال قبل أيام إن الولايات المتحدة مستعدة تماماً وعلى أهبة الاستعداد للتدخل، إذا سقط قتلى بين المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة.