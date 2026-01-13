أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت 134 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، و18 مسيرة فوق كراسنودار، و20 فوق البحر الأسود وبحر آزوف، و14 فوق أوريول و8 فوق مقاطعة ليبيتسك، و4 فوق كل من بريانسك وكورسك وتولا، ومسيرتين فوق كل من بريانسك وفورونيج، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلانات حول خسائر تابعة للطرف الآخر، دون وجود تأكيد مستقل لهذه التقارير، في ظل استمرار الحرب بين البلدين منذ 24 فبراير 2022.