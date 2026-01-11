عاد الهدوء والاستقرار إلى محافظات عدن وشبوة وأبين والمهرة، بعد انتشار قوات درع الوطن.



وأكدت مصادر وشهود عيان أن الحياة الطبيعية عادت إلى سيئون وسط استعدادات لانطلاق الرحلات الجوية من مطار المدينة. وأعلنت عودة الطلاب إلى المدارس والكليات في شبوة بعد استقرار الأوضاع والحالة الأمنية.



وأفصحت المصادر عن وصول أول رحلة للطيران اليمني من مطار عدن إلى مطار الغيضة، مؤكدة أن أولى قافلات مساعدات مركز الملك سلمان ستصل يوم الثلاثاء القادم.



وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلن أمس (السبت) أن كل القوى العسكرية في جنوب اليمن ستعمل بإمرة تحالف دعم الشرعية بعد استعادة مناطق استحوذ عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. وأشار إلى تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة. وأعلن العليمي نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.



ودعا في كلمة متلفزة الجميع إلى وحدة الصف، والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.



وقال إن القرارات الصعبة التي تم اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.



وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على أن القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة والحكومة، لافتا إلى استجابته لمناشدة أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية، وذلك تقديرا واعتزازا بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل.