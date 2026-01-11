ثمَّن رئيس التكتل الوطني للإنقاذ (توق) عبدالمجيد بن فريد العولقي الدور السعودي الفاعل لمنع انزلاق اليمن إلى الصراعات والحروب.



وقال العولقي لـ«عكاظ»: «السعودية كانت ولا تزال إلى جانب بلادنا في كل المواقف، ولعل رفضها لمساعي بعض الفوضويين لتمزيق بلادنا أكبر دليل على ذلك».



وأوضح رئيس التكتل أن القضية الجنوبية عادلة وسيتم وضعها ضمن القضايا التي ستكون على طاولة المفاوضات السياسية في أي عملية سلام قادمة، مبيناً أن «الاستقواء بالخارج لتدمير البلاد خطأ كبير، وحذرنا منه مراراً، لكنهم أصروا على أفعالهم، ما أجبر مجلس القيادة الرئاسي اليمني على تفويض التحالف العربي للقيام بمهامه في إسقاط المخططات الخبيثة».



ولفت إلى أن «مؤتمر الرياض الجنوبي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً أنه يحظى برعاية واحتضان المملكة له، ما يدفعنا لتوقع نتائج إيجابية لصالح القضية الجنوبية منذ إعلان المملكة الترحيب والقبول للمبادرة»، مؤكداً أن المؤتمر سيضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح.



وأشار إلى أن تأكيد المملكة بأن يمثل المؤتمر كافة الشخصيات الجنوبية رسالة واضحة للجميع بأن القضية الجنوبية ليست محصورة بمكون واحد أو شخصية معينة تعمل لاستغلالها لصالحها الخاص، بل سيستفيد من مخرجات المؤتمر كل أبناء الجنوب في اليمن.



ودعا العولقي إلى ضرورة تغليب الحكمة وتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات والتكاتف والتوقف عن أي شعارات تؤدي إلى تعميق الهوة بين الشعب اليمني بما يخدم الحوثي ومن يقف معه.