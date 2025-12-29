أُقيل ثلاثة ضباط صينيين رفيعي المستوى من عضوية المجلس التشريعي الوطني، ليكونوا أحدث المسؤولين العسكريين الذين تطالهم حملة مكافحة الفساد الجارية داخل الجيش الصيني.

وبينت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أنها قررت طرد كل من رئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية باللجنة العسكرية المركزية وانج رنهوا، والمفوض السياسي لقوات الشرطة المسلحة الشعبية تشانغ هونجبينج، ومدير إدارة التدريب باللجنة العسكرية المركزية وانج بينج، وفق ما نقلته صحيفة سوث تشينا مورننج بوست الصينية أمس (الأحد).

وأضاف البيان أن الضباط الثلاثة لا يزالون أعضاء كاملين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل الحزب.

وأكد الإعلان صحة التكهنات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن مصير هؤلاء الجنرالات، بعدما لوحظ غيابهم عن عدد من المناسبات والفعاليات المهمة في الأشهر الأخيرة، من بينها احتفالات أواخر يوليو بذكرى تأسيس جيش التحرير الشعبي، وكذلك الاجتماع الرابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي عُقد في أكتوبر.

ويبلغ وانج رنهوا من العمر 63 عاماً، وكان قد رُقّي إلى رتبة أميرال على يد الرئيس الصيني شي جين بينج العام الماضي فقط، كما أُسندت إليه مسؤولية الإشراف على محاكم الجيش وهيئات الادعاء والسجون العسكرية.