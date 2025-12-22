كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عناصر من أجهزة الاستخبارات الكوبية تتولى حماية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل مكثف، وسط تصاعد التوترات بين كاراكاس وواشنطن، في وقت أعلنت فيه القوات الأمريكية احتجاز ناقلة نفط ثالثة في البحر الكاريبي، أمس الأحد.



وأفصحت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن قوات الاستخبارات المضادة الكوبية تحيط مادورو بإجراءات أمنية مشددة على مدار الساعة، مع منع الأشخاص في دائرته القريبة من حمل الهواتف أو أي أجهزة إلكترونية.



ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الأمريكي السابق توماس أ. شانون قوله: «إنهم يعتنون جيداً بنيكولاس مادورو ومن قد يخلفونه مباشرة.. الكوبيون لن يختفوا بهدوء».



وحذّر مراقبون من أن احتجاز ناقلات النفط قد يؤدي إلى أزمة حادة في كوبا، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الفنزويلي. وأفادت تقارير غربية بأن كوبا كثفت من حضورها الأمني في فنزويلا أخيراً، بالتزامن مع انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحكومة الرئيسي الفنزويلي مادورو، وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وإعلان الحصار البحري.



وأفادت وكالة «بلومبيرغ»، بأن القوات الأمريكية صادرت في وقت سابق ناقلة تحمل أكثر من مليون برميل نفط كانت متجهة إلى كوبا، وتم احتجاز ناقلة «بيلا 1» التي ترفع علم بنما أثناء توجهها إلى فنزويلا لتحميل النفط.



وأكد خبراء ومختصون أن شبكة الطاقة الكوبية تقف على حافة الانهيار مع تزايد انقطاعات الكهرباء إذا توقفت الإمدادات النفطية.