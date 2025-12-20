في أحدث جولة مفاوضات تهدف إلى إنهاء حرب أوكرانيا، من المقرر أن يجتمع مفاوضون أمريكيون بمسؤولين روس في ولاية فلوريدا، اليوم (السبت)، كمسعى جديد لإقناع روسيا وأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. في وقت حذرت الاستخبارات الأمريكية من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يزال يعتزم السيطرة على أوكرانيا بأكملها».



مواصلة الجهود المشتركة



ويجيء الاجتماع في أعقاب محادثات أمريكية أمس (الجمعة)، مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. ويقود الوفد الروسي المبعوث الخاص كيريل دميترييف، الذي سيلتقي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.



وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عميروف بعد لقاء بمسؤولين أمريكيين، إن الأطراف المشاركة في المحادثات اتفقت على مواصلة الجهود المشتركة. وكتب عميروف «اتفقنا مع شركائنا الأمريكيين على اتخاذ خطوات أخرى وعلى مواصلة عملنا المشترك في المستقبل القريب». وأضاف أنه أبلغ الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنتائج المحادثات.



فيما تحدث مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وأوروبيون الأسبوع الماضي، عن إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لكييف كجزء من المحادثات لإنهاء الحرب، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشروط ستكون مقبولة لموسكو. واستبعد مصدر روسي عقد أي اجتماع بين دميترييف ومفاوضين أوكرانيين.



موافقة أوكرانيا شرط الاتفاق



وحسب مصادر مطلعة، فإن تقارير الاستخبارات الأمريكية تواصل التحذير من أن بوتين يعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها، وهو ما يتناقض مع تأكيدات بعض المسؤولين الأمريكيين بأن موسكو مستعدة للسلام.



وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، إنه لن يجبر أوكرانيا على أي اتفاق لإنهاء الغزو الروسي، في وقت انضم فيه الحلفاء الأوروبيون إلى محادثات جديدة في ميامي.



وقال في مؤتمر صحفي في واشنطن: لا يوجد اتفاق سلام إلا إذا وافقت أوكرانيا عليه. كل هذا السرد القائل إننا نحاول فرض شيء على أوكرانيا سخيف. وأضاف: لا يمكننا إجبار أوكرانيا على عقد صفقة، ولا يمكننا إجبار روسيا على عقد صفقة. عليهم أن يرغبوا في عقد الصفقة.



وكشف روبيو أنه قد ينضم إلى المحادثات في ميامي، السبت.



الأراضي عقبة المفاوضات



ولا تزال مسألة الأراضي العقبة الرئيسية في المحادثات، وقال مصدر مطلع: إن الولايات المتحدة تضغط على كييف للتنازل عن أراضٍ في منطقة دونيتسك الشرقية.



وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده للتخلي عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الأطلسي إذا قدمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لكييف ضمانات أمنية مماثلة لتلك المقدمة لأعضاء الناتو. إلا أن أوكرانيا لا تزال تفضل عضوية الناتو باعتبارها أفضل ضمانة أمنية لمنع المزيد من العدوان الروسي.



لكن زيلينسكي رفض مطالب موسكو بسحب قواتها من مناطق أخرى لم تتمكن روسيا من السيطرة عليها بالقوة. وأضاف: «نحن في حالة حرب، والولايات المتحدة هي صانعة القرار، وهي القادرة فعلاً على إيقاف بوتين، وأنا أعتمد على ذلك. أعتمد حقاً على الضغط من الولايات المتحدة. بوتين لا يريد إنهاء هذه الحرب، لكنه قادر على ذلك إذا مارست الولايات المتحدة المزيد من الضغط».