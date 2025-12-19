كشف مصدر في جهاز الأمن الأوكراني أن قوات الجيش استهدفت ناقلة تابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي في البحر الأبيض المتوسط للمرة الأولى.



عملية غير مسبوقة



وأظهرت لقطات حصلت عليها شبكة CNN طائرات مسيرة تضرب الناقلة، تلتها عدة انفجارات، لكن يبدو أن السفينة الروسية واصلت الإبحار بعد الضربات.



ووفق المسؤول، فإن الطائرات المسيّرة استهدفت السفينة في مياه تبعد أكثر من 2000 كيلومتر (1243 ميلاً) عن أوكرانيا، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها، مضيفاً أن الناقلة كانت فارغة في وقت الهجوم، ووصف العملية بـ«الجديدة وغير المسبوقة». وأكد المسؤول الأوكراني أن الناقلة تضررت بشكل بالغ نتيجة الضربة ولا يمكن استخدامها للغرض الذي خصصت له.



وأضاف أنه في وقت العملية لم تكن السفينة الروسية تحمل أي شحنة وكانت فارغة، وبالتالي لم يشكّل هذا الهجوم أي تهديد على الوضع البيئي في المنطقة.



وحسب المصدر، فقد كانت روسيا تستخدم هذه الناقلة للالتفاف على العقوبات وتحقيق أموال تُستخدم في شن الحرب ضد أوكرانيا.



مسيّرات بحرية برؤوس نووية



وتحدثت تقارير أوكرانية، نقلاً عن مصادر في جهاز الأمن الأوكراني، أن ناقلتي نفط تابعتين لأسطول الظل الروسي، هما كايروس (Kairos) وفيرات (Virat)، تعرضتا لهجمات بواسطة مسيّرات بحرية من طراز Sea Baby مزوّدة برؤوس حربية محسّنة.



وذكرت المصادر أن العملية كانت مشتركة بين المديرية الرئيسية الـ13 للاستخبارات العسكرية المضادة في جهاز الأمن الأوكراني والبحرية الأوكرانية.



ويعتمد أسطول الظل الروسي على شبكة مجزأة من سجلات السفن الوطنية، ما يسمح له بنقل النفط الخاضع للعقوبات عبر سفن قديمة غالباً تغير أعلامها لتفادي العقوبات الدولية المتعلقة بنقل النفط الروسي.



ونفت موسكو من قبل استخدامها أسطولاً خفياً، ووصفت العقوبات الغربية بأنها غير شرعية.