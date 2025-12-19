أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لإجراء مفاوضات بشأن الصراع الأوكراني استناداً إلى المبادئ المقدمة لوزارة الخارجية عام 2024.

إنشاء منطقة آمنة



وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي في موسكو، اليوم (الجمعة): إن القوات المسلحة الروسية تواصل إنشاء منطقة آمنة على الحدود مع أوكرانيا، مضيفاً أن أكثر من 3500 جندي أوكراني محاصرون بالقرب من كوبيانسك. ونوه بالمكاسب الأخيرة في أوكرانيا، مؤكداً أن موسكو تتقدّم على طول الجبهة. وأكد أن زمام الأمور باتت في يد قواته بالكامل.

وأفاد بأن موسكو لا تعتقد أن أوكرانيا مستعدة لمحادثات السلام، مؤكدا أن روسيا «مستعدة وراغبة» في إنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً. وحذر الرئيس الروسي من تداعيات شديدة حال استخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا، مؤكداً أن «المضي قدماً بالخطة كان سيكون بمثابة عملية «سطو».

وتساءل«لكن لماذا لا يمكنهم المضي قدما بعملية السطو هذه؟ لأن العواقب يمكن أن تكون شديدة على اللصوص».

وعلّق بوتين على مقطع فيديو، تقول روسيا إنه مزيف، ويظهر حديث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند نصب كوبيانسك التذكاري: «إنه فنان، وفنان موهوب للغاية. أقول ذلك دون أي سخرية».



اتصالات مع الولايات المتحدة



وكان الكرملين، كشف أمس (الخميس)، أن روسيا تستعد لاتصالات مع الولايات المتحدة لفهم مدى تغير الأطروحات المتفق عليها سابقاً بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف حرب أوكرانيا.



وأضاف المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، في أعقاب الاجتماعات والاتصالات الأوروبية الأوكرانية، أن إمكانات العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة كبيرة ومتبادلة المنفعة.



ووصف بيسكوف موقف واشنطن من التسوية في أوكرانيا، في يوم 14 ديسمبر الجاري، بأنه «حاسم وواقعي»، لافتاً إلى أن روسيا تركز في مسائل التسوية الأوكرانية على الولايات المتحدة وليس على أوروبا.



يذكر أن موسكو كانت حذّرت من فرض عقوبات أمريكية محتملة على روسيا، وأكدت أنها تضر بالتحسن في العلاقات مع واشنطن.