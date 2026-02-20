استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم (الجمعة)، مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، في ضربة أثارت مخاوف من اتساع دائرة التصعيد داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.



وبحسب معلومات من مصادر ميدانية، فإن الاستهداف طال عناصر من حركة حماس كانوا متواجدين في أحد المباني الذي يُستخدم من قبل الحركة كمركز أساسي تتواجد فيه عناصر بشكل مستمر. وتشير المعطيات إلى أن الموقع كان من ضمن النقاط التي اعتمدتها القوة الأمنية المشتركة في المخيم لضبط الأمن عقب الاشتباكات التي شهدها عام 2023.



وتفيد المعلومات بأن المنطقة المستهدفة تُعد من المحاور الحساسة داخل المخيم، إذ تتداخل فيها أنشطة فصائل عدة، بينها حماس، حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى مجموعات مسلحة أخرى كانت طرفاً في الاشتباكات السابقة مع حركة فتح.



ويأتي الاستهداف الجديد في سياق تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد ما تصفه تل أبيب بـ«حلفاء حزب الله»، وسط حديث عن توسيع بنك الأهداف ليشمل شخصيات ومواقع مرتبطة بفصائل فلسطينية داخل لبنان. ويرى مراقبون أن الضربة تحمل مؤشرات خطيرة لجهة إمكانية نقل التوتر إلى داخل المخيمات الفلسطينية، بما ينذر بمرحلة أكثر حساسية أمنياً في الجنوب.