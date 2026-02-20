فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يبحث توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، كشف ​وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الجمعة)، عن إمكانية التوصل إلى «مسودة اتفاق نووي جديد» مع الولايات المتحدة، في غضون يومين أو 3 أيام، مع إجراء المزيد من المحادثات خلال أسبوع ‌أو نحو ذلك.



واشنطن لم تطلب وقف التخصيب



وأفصح عراقجي أن واشنطن «لم تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم نهائياً» خلال ⁠المحادثات النووية التي ‌جرت في جنيف هذا الأسبوع.



وأعلن عراقجي خلال مقابلة مع قناة MS NEWS الأمريكية، أن طهران «لم تعرض أي تعليق لتخصيب اليورانيوم، ولم تطلب الولايات ⁠المتحدة وقف التخصيب نهائياً».



وأضاف: «ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، ​سلمياً وأن يظل سلمياً إلى الأبد». وأكد أنه «سيتم اتخاذ إجراءات لبناء الثقة من الناحية الفنية والسياسية لضمان بقاء البرنامج سلمياً ⁠في مقابل اتخاذ إجراءات ما بشأن العقوبات»، لكنه ​لم ​يدل بمزيد من التفاصيل.



ولم يحدد وزير الخارجية الإيراني، موعد الجولة القادمة من المفاوضات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والذي ستقدم فيها طهران مسودتها للاتفاق النووي المحتمل، لكنه ​عبر عن اعتقاده بأن التوصل لاتفاق دبلوماسي «قريب ⁠جداً»، وأنه يمكن إبرامه «​في فترة زمنية قصيرة جداً».



لا حل عسكرياً للبرنامج النووي



وشدد عراقجي، على أنه لا يوجد حل عسكري للبرنامج النووي الإيراني، مضيفاً: لقد تم اختبار هذا الأمر سابقاً. نُفذت هجمات واسعة النطاق على منشآتنا، واغتيل علماؤنا، لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على برنامجنا النووي. لماذا؟ لأن هذا البرنامج طُور بأيدينا وبجهود علمائنا. وقال «إن هذه التكنولوجيا ملك لنا ولا يمكن تدميرها بالقصف أو العمل العسكري. الحل الوحيد هو الدبلوماسية. لهذا السبب عادت أمريكا إلى طاولة المفاوضات وتسعى للتوصل إلى اتفاق. نحن مستعدون للسلام، مستعدون للدبلوماسية، بقدر ما نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا».



وقال عراقجي «إن طهران لا تعتبر الشعب الأمريكي عدواً. نحن نعتبر سياسات الحكومة تجاه إيران عدائية. عندما تتوقف هذه السياسات العدائية، حينها ربما يمكننا التفكير في نوع من العلاقات المختلفة».



تفاهم حول مجموعة من المبادئ



وفي رده على سؤال بشأن رسالة يمكن توجيهها إلى الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس، قال عراقجي: «إذا تحدثتم مع الشعب الإيراني بلغة الاحترام، فسنجيبكم بنفس اللغة. ولكن إذا تحدثتم معنا بلغة القوة، فسنجيبكم بالمثل. أعتقد أن الإيرانيين أثبتوا أنهم شعب ذو كرامة. نحن لا نستجيب إلا بلغة الاحترام. هذه هي الطريقة التي يجب أن تخاطبونا بها، وسترون النتيجة».



وحول مسار المفاوضات في جنيف، أجاب خلال المقابلة: «أجرينا محادثات جيدة جداً في جنيف، وتمكنا من مناقشة القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات الأمريكية. وتوصلنا إلى تفاهم حول مجموعة من المبادئ أو المبادئ التوجيهية للمفاوضات والشكل المحتمل لأي اتفاق. ثم طُلب منا إعداد مسودة لاتفاق محتمل لمناقشتها في اللقاء القادم، والبدء في التفاوض على نصها، ونأمل أن نصل إلى نتيجة».