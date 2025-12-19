اهتمت صحف عالمية بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي، وركزت على مستقبل الحرب في قطاع غزة وتداعياتها السياسية والإنسانية.



وحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في غزة تُعد على نطاق واسع «انتصاراً» رغم العقبات الكبرى، وعلى رأسها مسألة نزع سلاح حركة حماس.



المضي في تنفيذ الخطة



ونقلت عن محللين قولهم إن واشنطن مستعدة للمضي قدماً في تنفيذ الخطة حتى دون التزام واضح من حماس بنزع سلاحها.



وقال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دانيال شابيرو إن ترمب يعارض استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية الكبرى، خوفاً من الإضرار بمصداقيته المرتبطة بإنهاء الحرب.



وكشف سعي الإدارة الأمريكية لنشر قوة قوامها 10 آلاف جندي في غزة تحت قيادة أمريكية، على أن يستغرق تجهيزها معظم العام القادم.



حصيلة الإبادة الجماعية



صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تحدثت عن الأوضاع الكارثية في غزة مع العواصف الشتوية، وركزت على معاناة السكان العالقين في الخيام.



ونقلت عن كبيرة الباحثين في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس قولها إن مشاهد الخيام الغارقة بالمياه والمباني المنهارة ليست نتيجة الطقس وحده، بل حصيلة حتمية للإبادة الجماعية المستمرة، وسياسة إسرائيل المتعمدة في منع دخول مواد الإيواء والترميم للنازحين.



وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن حكومة بنيامين نتنياهو مررت سلسلة قوانين تهدد الديمقراطية في إسرائيل، مؤكدة أن هذه التشريعات لا تعالج أزمات ما بعد الحرب على غزة، بل تعزز سيطرة الحكومة و«تجعل الدولة أكثر فساداً وتديناً وأقل ديمقراطية». وحذرت من أن الانتخابات القادمة ستكون استفتاء على «مستقبل إسرائيل ذاته، لا على القضية الفلسطينية».



أما صحيفة «بوليتيكو»، فكشفت أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت فرض عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، بزعم قيامهما بأعمال «سياسية وغير شرعية» ضد إسرائيل، في خطوة تعكس ضغوطاً أمريكية متواصلة على المؤسسات الدولية لمنع انتقاد تل أبيب.