يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطابا إلى الأمة، مساء اليوم (الأربعاء)، للإشادة بسجله في آخر عامه الرئاسي الأول على الرغم من تراجع شعبيته بسبب الأوضاع الاقتصادية.



عام «جيدا جدا»



وأعلن ترمب أنه سيوجه خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون، واصفا عامه الأول بأنه كان «جيدا جدا» للولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي.



وكتب ترمب أمس (الثلاثاء) عبر منصته «تروث سوشيال» موجها خطابه إلى مواطنيه «أيها الأمريكيون: سأوجه خطابا إلى الأمة، مباشرة من البيت الأبيض، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي. أتطلع إلى لقائكم حينها»، مضيفا «لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد!».



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لقناة «فوكس نيوز»: «إن ترمب سيلقي خطابا للأمة حول إنجازاته التاريخية هذا العام، وسيقدم لمحة عن بعض القرارات التي ستُتخذ العام القادم»، وأضافت أن الخطاب سيركز على الهجرة والاقتصاد.



السياسات الاقتصادية



وتتناقض النظرة الإيجابية التي يحاول أن يعكسها الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض مع المخاوف التي يعبّر عنها الأمريكيون بشأن غلاء المعيشة بحسب استطلاعات الرأي.



وتعتمد السياسات الاقتصادية الأمريكية في معظمها، على الرسوم الجمركية، ما يثير قلق الجمهوريين قبل أقل من عام على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.



وأظهر استطلاع جديد أجرته «رويترز وإبسوس» أن شعبية الرئيس الأمريكي انخفضت في الأيام القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها تقريبا في ولايته الحالية مع استياء الناخبين المنتمين للحزب الجمهوري من طريقة تعامله مع الاقتصاد.



وبيّن الاستطلاع الذي استمر 3 أيام، واختُتم الأحد الماضي، أن 39% من البالغين يوافقون على أداء ترمب في منصبه، انخفاضا من 41% في وقت سابق من ديسمبر الجاري، وعلى بعد نقطة واحدة من 38% في منتصف نوفمبر الماضي، وهي أدنى شعبية لترمب هذا العام.



الإغلاق الحكومي



وعاد الرئيس الجمهوري إلى السلطة في يناير الماضي، وكانت شعبيته تبلغ حينها 47%، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، خصوصا في ما يتعلق بأسلوب إدارته للاقتصاد.



وعطل الإغلاق الحكومي الأحدث جمع البيانات عن الاقتصاد الأمريكي، لكنّ عددا من الاقتصاديين يعتقدون أن أرباب العمل تراجعوا عن التوظيف بسبب ما وصفه البعض بالصدمة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات.



وقال 33% فقط من البالغين في الولايات المتحدة إنهم يوافقون على كيفية تعامل ترمب مع الاقتصاد، وهو أدنى تقييم للرئيس في هذا الشأن هذا العام.



وسبق أن عبر الرئيس ترمب عن انزعاجه من استطلاعات الرأي، وكتب على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «متى ستعكس استطلاعات الرأي عظمة أمريكا اليوم؟ متى سيُقال أخيرا إنني صنعتُ، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟».