حكم القضاء المصري بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين لإدانتهم بقيادة وعضوية جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع ومصالحه وأمنه.



وأصدرت الدائرة الأولى المختصة بقضايا الإرهاب، الحكم خلال جلستها في محكمة جنايات بدر، مساء أمس (الثلاثاء).

محمد ناصر



وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، إذ ثبت قيامهم بجمع وتوفير وحيازة ونقل وتزويد إحدى الجماعات المتطرفة ببيانات ومواد ومعلومات وأموال، سواء بصورة مباشرة أو عبر وسائل رقمية حديثة، كما عمدوا إلى دعم أنشطة إرهابية داخل البلاد وخارجها.



وأفادت المحكمة بأن الهدف من هذه الأنشطة الإجرامية تمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهماتها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والسعي إلى نشر الفوضى واستخدام القوة لزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع، وفق التحقيقات.



وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة في وقت سابق، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتمويل جماعة إرهابية وحيازة طائرات.



ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم «تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».