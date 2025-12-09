ذكر موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي كبير، أن الولايات المتحدة تستعد لترتيب قمة مباشرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اللذين لم يجريا أي حوار منذ ما قبل حرب غزة.

لكن المصادر تؤكد أن البيت الأبيض اشترط على نتنياهو خطوة أولى ملموسة: الموافقة النهائية على صفقة غاز طبيعي عملاقة مع مصر، إلى جانب حزمة مقترحات اقتصادية أخرى، حتى يوافق السيسي على اللقاء.

الغاز مقابل القمة

وقال المسؤول الأمريكي الرفيع لـ«أكسيوس»: «هذه فرصة ضخمة لإسرائيل، بيع الغاز لمصر سيخلق تبادل مصالح، ويقرب البلدين، ويحول السلام من بارد إلى دافئ، ويمنع الحروب مستقبلاً».

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تسعى لإعادة دمج إسرائيل دبلوماسياً في المنطقة عبر «الدبلوماسية الاقتصادية»، وإحياء مسار اتفاقيات أبراهام، وذلك بالتوازي مع تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستكمال عملية السلام هناك.

رسالة كوشنر لنتنياهو

وأشار الموقع إلى أن مستشار الرئيس ترمب وصهره جاريد كوشنر، نقل رسالة صريحة إلى نتنياهو خلال محادثات حديثة: «بعد الحرب، على إسرائيل أن تثبت لدول المنطقة أن لديها ما تقدمه أكثر من مجرد أجندة سلبية».

وأضاف كوشنر أن الدول العربية لم تعد تريد سماع الحديث عن إيران طوال الوقت، بل تبحث عن فرص أعمال حقيقية، وقال له حرفياً: «إذا أرادت إسرائيل أن تكون جزءاً من المنطقة، فعليها العودة إلى لغة الأعمال».

واقترح كوشنر على نتنياهو أن يبدأ بمصر تحديداً، لأن القاهرة لعبت دوراً محورياً في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقادت حتى الآن استعادة 27 من أصل 28 جثمان رهينة إسرائيلي، وأكد مسؤول أمريكي: «المصريون أظهروا التزاماً حقيقياً بمساعدة غزة».

ورغم أن نتنياهو أبدى رغبة لكوشنر في لقاء السيسي، فإن مصادر إسرائيلية وأمريكية تقول إنه لم يتحرك بجدية حتى الآن، كما يبدي الجانب المصري بروداً واضحاً.

وكشف «أكسيوس» أن الشرط الأمريكي الرئيسي الآن: موافقة إسرائيلية فورية على صفقة غاز بمليارات الدولارات من شأنها أن تزود مصر بنحو 25% من حاجاتها من الكهرباء، وتشمل حقولاً تشارك فيها شركة شيفرون الأمريكية.